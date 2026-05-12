في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين المعارين

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 16:49

كتب : FilGoal

مروان عثمان - الأهلي

يواصل الأهلي دراسة ملف اللاعبين المعارين لحسم مصيرهم الموسم المقبل.

واستقر النادي على عودة عدد من اللاعبين مثل أحمد رضا وكريم الدبيس ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا.

بينما لم يتم حسم موقف كل من محمد مجدي أفشة وأحمد رمضان وعمر كمال.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير من أجل المباراة الثالثة أمام الأهلي حوار في الجول - يوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني يتحدثان بعد خماسية طائرة الأهلي التاريخية كرة سلة - غرامة مالية وإنذار أخير.. الاتحاد يعلن عقوبات بسبب "تجاوزات جماهير الأهلي" يايسله: شائعات رحيلي من أهلي جدة أمر طبيعي

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي في ملف اللاعبين المعارين:

- الاستقرار على رحيل مروان عثمان إلى سيراميكا كليوباترا وعدم التفاوض على ضمه

- الاستقرار على عدم تفعيل بند شراء يلسين كامويش مع دفع 200 ألف يورو

بعد نهاية مشوار الثنائي محمد عبد الله وعمر كمال مع سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك بسبب إيقاف الأول بعد الحصول على 3 بطاقات صفراء وإصابة الثاني

- الأهلي يرغب في الاعتماد على محمد عبد الله الموسم المقبل، بينما لم يتم حسم مصير عمر كمال

- عودة أحمد رضا من البنك الأهلي

- عودة أحمد خالد كباكا من زد

- عودة كريم الدبيس مع دراسة طلب سيراميكا كليوباترا بضم محمد شكري

- دراسة موقف الثنائي محمد مجدي أفشة وأحمد رمضان بعد نهاية الموسم

الأهلي مروان عثمان ملف المعارين
نرشح لكم
خبر في الجول – جلسة بين غزل المحلة وحمزة الجمل أشرف نصار: ندعم الزمالك في الكونفدرالية لأنها مباراة قومية.. ولا نحتاج استعادة الجزار "بسبب وعكة صحية".. تعديل اضطراري من لجنة الحكام على مباراة فاركو ومودرن سبورت "هجوم إلكتروني".. تذكرتي توضح سبب أزمة حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مايو 2026.. الإسماعيلي ضد دجلة وكلاسيكو السعودية "سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال تقرير: يونايتد يتحرك لحسم صفقتين من المواهب الشابة
أخر الأخبار
ذا أثلتيك: إصابة بن وايت في الركبة وموقفه من مواجهة سان جيرمان وكأس العالم 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يستعيد مبابي وكارباخال قبل مواجهة أوفييدو ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين المعارين ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير من أجل المباراة الثالثة أمام الأهلي ساعة | كرة سلة
الزمالك يشكر اتحاد العاصمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم حسن لـ في الجول: حمزة عبد الكريم ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
حوار في الجول - يوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني يتحدثان بعد خماسية طائرة الأهلي التاريخية 2 ساعة | كرة طائرة
فابريجاس: تدريب ريال مدريد؟ لا يوجد خط أحمر بالنسبة لي ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/529001/في-الجول-يكشف-كيف-يفكر-الأهلي-في-إدارة-ملف-اللاعبين-المعارين