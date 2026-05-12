في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين المعارين

يواصل الأهلي دراسة ملف اللاعبين المعارين لحسم مصيرهم الموسم المقبل.

واستقر النادي على عودة عدد من اللاعبين مثل أحمد رضا وكريم الدبيس ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا.

بينما لم يتم حسم موقف كل من محمد مجدي أفشة وأحمد رمضان وعمر كمال.

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي في ملف اللاعبين المعارين:

- الاستقرار على رحيل مروان عثمان إلى سيراميكا كليوباترا وعدم التفاوض على ضمه

- الاستقرار على عدم تفعيل بند شراء يلسين كامويش مع دفع 200 ألف يورو

بعد نهاية مشوار الثنائي محمد عبد الله وعمر كمال مع سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك بسبب إيقاف الأول بعد الحصول على 3 بطاقات صفراء وإصابة الثاني

- الأهلي يرغب في الاعتماد على محمد عبد الله الموسم المقبل، بينما لم يتم حسم مصير عمر كمال

- عودة أحمد رضا من البنك الأهلي

- عودة أحمد خالد كباكا من زد

- عودة كريم الدبيس مع دراسة طلب سيراميكا كليوباترا بضم محمد شكري

- دراسة موقف الثنائي محمد مجدي أفشة وأحمد رمضان بعد نهاية الموسم