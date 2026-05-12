كرة سلة - الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير من أجل المباراة الثالثة أمام الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة توفير حافلات خاصة لنقل الجماهير إلى صالة حسن مصطفى.

ويستضيف الأهلي فريق الاتحاد في ثالث مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي:

"في إطار حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة محمد سلامة على دعم ومساندة جماهير الثغر العظيمة، فقد تقرر تنظيم رحلة وتوفير حافلات لنقل الجماهير لدعم ومساندة فريقها ومشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي (المباراة الثالثة) بصالة حسن مصطفى في تمام الثامنة من مساء الأربعاء".

"وذلك لحاملي بطاقة المشجع وتذكرة المباراة حيث قرر الاتحاد المصري تخصيص 1000 تذكرة لكل ناد من خلال موقع تذكرتي".

"سوف تتواجد الحافلات المجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي من الساعة الواحدة حتى الثانية".

وخسر الاتحاد السكندري أول مباراتين في سلسلة نهائي الدوري المصري أمام الأهلي.

وتقام منافسات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحسم اللقب.

وتقام المباراة الثالثة غدا الأربعاء المقبل في صالة حسن مصطفى.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من أجل التتويج بلقب الدوري، بينما يحتاج الاتحاد للفوز بالمباريات الثلاث المتبقية من أجل حصد اللقب.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 79-72 في المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال ليتقدم 2-0.