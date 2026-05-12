الزمالك يشكر اتحاد العاصمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير إلى نظيره اتحاد العاصمة الجزائري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية يوم السبت المقبل.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بخالص الشكر والتقدير إلى نادي اتحاد العاصمة الجزائري الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به بعثة الفريق أثناء تواجدها في الجزائر لخوض مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعرب نادي الزمالك عن تقديره الكبير لجماهير اتحاد العاصمة والجماهير الجزائرية على الروح الرياضية والاستقبال الطيب، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والجزائري.

ويتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر إلى السفير عبد اللطيف اللايح، سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، على جهوده الكبيرة ومتابعته المستمرة لبعثة الفريق منذ لحظة الوصول، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة أثناء تواجدها في الجزائر.

ويؤكد نادي الزمالك ترحيبه الكامل ببعثة نادي اتحاد العاصمة فور وصولها إلى القاهرة غدًا الأربعاء استعدادًا لخوض مباراة الإياب، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة والاستقبال اللائق ببعثة الأشقاء الجزائريين.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 في الجزائر ذهابا يوم السبت الماضي.

وخسر الزمالك الذهاب بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل بعد إثارة شهدها الوقت بدل الضائع.

إذ سجل الزمالك هدف التقدم بقدم خوان بيزيرا ثم ألغاه الحكم واحتسب ركلة جزاء للفريق الجزائري.

وسبق وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مرتين.