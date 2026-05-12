الزمالك يشكر اتحاد العاصمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 16:24

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير إلى نظيره اتحاد العاصمة الجزائري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية يوم السبت المقبل.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بخالص الشكر والتقدير إلى نادي اتحاد العاصمة الجزائري الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به بعثة الفريق أثناء تواجدها في الجزائر لخوض مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعرب نادي الزمالك عن تقديره الكبير لجماهير اتحاد العاصمة والجماهير الجزائرية على الروح الرياضية والاستقبال الطيب، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والجزائري.

ويتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر إلى السفير عبد اللطيف اللايح، سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، على جهوده الكبيرة ومتابعته المستمرة لبعثة الفريق منذ لحظة الوصول، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة أثناء تواجدها في الجزائر.

ويؤكد نادي الزمالك ترحيبه الكامل ببعثة نادي اتحاد العاصمة فور وصولها إلى القاهرة غدًا الأربعاء استعدادًا لخوض مباراة الإياب، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة والاستقبال اللائق ببعثة الأشقاء الجزائريين.

May be an image of text

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 في الجزائر ذهابا يوم السبت الماضي.

وخسر الزمالك الذهاب بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل بعد إثارة شهدها الوقت بدل الضائع.

إذ سجل الزمالك هدف التقدم بقدم خوان بيزيرا ثم ألغاه الحكم واحتسب ركلة جزاء للفريق الجزائري.

وسبق وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مرتين.

الزمالك
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - وادي دجلة ضد الإسماعيلي عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين المعارين خبر في الجول – جلسة بين غزل المحلة وحمزة الجمل أشرف نصار: ندعم الزمالك في الكونفدرالية لأنها مباراة قومية.. ولا نحتاج استعادة الجزار "بسبب وعكة صحية".. تعديل اضطراري من لجنة الحكام على مباراة فاركو ومودرن سبورت "هجوم إلكتروني".. تذكرتي توضح سبب أزمة حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - وادي دجلة ضد الإسماعيلي 2 دقيقة | الدوري المصري
عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين 24 دقيقة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط 39 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني ب - النصر يتأهل لدوري المحترفين بعد الفوز على بورفؤاد 41 دقيقة | القسم الثاني
سكاي: بايرن يخطط للتعاقد مع جفارديول 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – ليكرز يودع أمام أوكلاهوما وكليفلاند يعادل السلسلة مع ديترويت 55 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
اتحاد الكرة يعلن طرح المرحلة الأخيرة لتذاكر منتخب مصر في كأس العالم ساعة | في المونديال
قائمة السويد – إيزاك وجيوكيريس على رأس الهجوم.. وغياب لاعب برشلونة في كأس العالم ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528999/الزمالك-يشكر-اتحاد-العاصمة-على-حفاوة-الاستقبال-وكرم-الضيافة