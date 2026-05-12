إبراهيم حسن لـ في الجول: حمزة عبد الكريم ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تواجد اسم حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الشاب في قائمة الفراعنة المبدئية لكأس العالم 2026.

وتألق حمزة عبد الكريم مؤخرا مع فريق برشلونة للشباب الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية وواجه بعض العقبات في تسجيله بصفوف البلوجرانا.

وقال إبراهيم حسن في تصريح مقتضب لـFilGoal.com: "حمزة عبد الكريم ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية للمشاركة في كأس العالم".

ولن يكون من الغريب أن يضم حسام حسن مدرب منتخب مصر حمزة عبد الكريم لصفوف الفراعنة في كأس العالم 2026.

فقد كان حمزة عبد الكريم ضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025.

لكن اسمه خرج من القائمة النهائية التي سافرت للبطولة.

ويرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر القائمة المبدئية للفراعنة المكونة من 35 إلى 55 لاعبا قبل يوم 15 مايو.

علما بأن الموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية الرسمية المشاركة في كأس العالم، والتي تتكون من 23 إلى 26 لاعبا، سيكون يوم 1 يونيو المقبل.

يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسام حسن استقر على إعلان قائمة المنتخب المبدئية المشاركة في كأس العالم عقب مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري يوم 20 مايو الجاري.

ويلعب الفراعنة وديا أمام روسيا والبرازيل قبل أيام من كأس العالم الذي ينطلق يوم 11 يونيو المقبل.

أما مباريات منتخب مصر في كأس العالم فستكون كالتالي:

15 يونيو: مصر × بلجيكا

22 يونيو: مصر × نيوزيلندا

27 يونيو: مصر × إيران