حوار في الجول - يوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني يتحدثان بعد خماسية طائرة الأهلي التاريخية

توج الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الـ 17 في تاريخه بالفوز على الشرطة الرواندي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وحاور FilGoal.com الثنائي يوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني بعد التتويج بالخماسية التاريخية.

إذ توج الأهلي بألقاب دوري المرتبط والدوري وكأس مصر والسوبر المصري وإفريقيا.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز تصريحات الثنائي:

بطولة إفريقيا

عبد الرحمن الحسيني

"غياب الزمالك والترجي والسويحلي عن إفريقيا؟ أرى الأمر بأن الفرق (بتعملنا حساب) أكثر مما نفعل وعند مشاركة الأهلي يتم إعادة حساباتهم، وبالنسبة لنا نكون جاهزين لأي منافسة واكتشفنا في البطولة تطور الفرق الإفريقية والتدعيم بمحترفين وكانت البطولة جيدة جدا من وجهة نظري".

يوسف الصافي

"اُستفز عند التقليل من بطولة إفريقيا لانسحاب بعض الفرق، الاتحاد الإفريقي فعل كل شيء من أجل دعم البطولة مثل التأهل لكأس العالم للأندية والدعم بمحترفين قبل البطولة واستضافتها في دول بعيدة عن مصر، في النهاية بعد كل ذلك عندما لا تشارك فرق فمن غير المنطقي التقليل من فرحتي أو الحديث عن ضعف البطولة".

"هناك فرق إذا كانت شاركت في النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا لم تكن لتتأهل إلى النهائي، (أنت مجتش عشان أنت خايف)، أنا أسير بشكل جيد وأخوض البطولات".

الاحتراف والمحترفين

عبد الرحمن الحسيني

"التتويج بجائزتين فرديتين في إفريقيا بالتأكيد يضيف لي في خطوة الاحتراف التي أتمناها، خاصة بعد موسم صعب وطويل عانينا فيه من إصابات، وأتطلع لمقارنة مستواي عند المشاركة في مستوى أعلى".

يوسف الصافي

"لا أعلم إذا كان إلغاء المحترفين الموسم المقبل مفيد أم مضر، هناك وجهة نظر أن تواجدهم يرفع من مستوى وأداء اللاعبين ووجهة نظر أخرى أن ذلك يضر منح فرصة للناشئين المصريين، هي تجربة الموسم المقبل وسنرى نتيجتها وبعدها يمكن أن نحكم على الأمر".

عبد الرحمن الحسيني

"أرى أن المحترف إذا كان قدومه لن يكون إضافة أعلى من اللاعب المصري فالأفضل إلغاء الأمر، لدينا قاعدة ناشئين جيدة".

مواجهة ديميتري

عبد الرحمن الحسيني:

"حدث بيني وبين ديميتري ياكوفليف محترف الزمالك السابق أكثر من مشادة بشكل طبيعي داخل الملعب، لكن خارج الملعب يتواصل معي ويشيد بأدائي، وما يحدث داخل الملعب يحاول أن يجعله طريقة لدخوله أجواء المباراة".

"تحدثت مع أكثر من لاعب في الزمالك فأبلغوني أنه يفعل الأمر نفسه في التدريبات، وهو شخص جيد جدا وفي الحقيقة سعيد بما حدث لأنه نقل متابعة مبارياتنا (في حتة تانية) وكان هناك اهتمام من الجماهير".

الطائرة بدلا من السلة

يوسف الصافي:

"لا أعلم سبب اختياري للكرة الطائرة، بالنسبة لي كنت أتمنى لعب كرة السلة لأنني أحب اللعبة جدا وأتابع مبارياتها بشكل دائم وأذهب لمشاهدتها، لكن مارست الكرة الطائرة بسبب توجهات عائلية".

"أنا مقتنع أن أي شيء تحبه ويتحول لوظيفة يقل الحب تدريجيا بسبب ذلك".

يوسف الصافي هو ابن حمدي الصافي أسطورة الكرة الطائرة ووالدته رحاب الغنام نجمة فريق سيدات الأهلي السابقة لكرة السلة، وخاله طارق الغنام أحد أساطير السلة المصرية.

رسالة الخطيب

يوسف الصافي

"سعدت بحديث محمود الخطيب معنا خلال حفل تكريمنا، والرد بشكل غير مباشر على نغمة منتشرة في الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي بأن ألعاب الصالات غير مهمة والأفضل إلغائها لتوفير النفقات".

"الخطيب أشعرنا بقيمتنا خلال التكريم وأننا واجهة للنادي وإنجازاتنا تساعد في رفع اسم النادي".

"بالتأكيد لا توجد مقارنة بيننا وبين كرة القدم، لكن كرياضي لا تريد أكثر من التقدير وهو ما وجدناه وكنا سعداء بسبب ذلك".

ما بعد الخماسية

يوسف الصافي

"لا يوجد فريق في العالم لا يخسر، والهزيمة دائما ما يخرج منها أسوأ شيء سواء تشكيك في قدرات أو أزمات، والمدرب جوردون مايفورث دائما ما يقول لنا أن الأمر أشبه بـ (الدوشة) وأن ننفصل عن ذلك وهو ما يجعلنا أفضل".

"أشكر جماهير الأهلي بشكل شخصي، دائما ما أحاول الابتعاد عن تعليقات الناس سواء إيجابية أو سلبية حتى لا تؤثر عليّ، لكن دعم الجماهير لي الفترة الماضية أسعدني".

عبد الرحمن الحسيني

"أبارك للجماهير لأنها تستحق الفرحة، وأي لاعب في الأهلي يكون له شعبية بفضل الجماهير بعد ربنا، وعندما أرى حب الناس ودعمهم لنا، أريد تقديم أقصى ما لدي".

"أريد فقط توجيه رسالة إلى الجماهير، عندما تكون هناك خسارة يتم النظر للموضوع بصورة أكبر، الأمر لن يكون دائما بسبب تقصير هناك ظروف أخرى مثل الإصابات لكن هدفنا دائما التتويج بالألقاب".

أسئلة سريعة

- البطولة المحببة من الخماسية؟

يوسف الصافي: بالنسبة لي الدوري وإفريقيا

الحسيني: كل بطولة كان لها مذاق خاص، السوبر كان أول لقب وكنا أفضل من الزمالك ومنحنا ثقة لباقي الموسم، في المرتبط كان مواجهة الناشئين لم تنته ثم خرجت شائعة أن مرتبط الأهلي خسر ولا يوجد أمامنا سوى الفوز وكنا متأخرين في النتيجة، قبل أن نكتشف بعد ذلك أن مرتبط الأهلي فاز وحسمنا اللقب دون النظر لنتيجة الكبار التي حسمناها أيضا

- التتويج بـ 3 ألقاب إفريقيا متتالية أم لعب كأس العالم أو الأولمبياد؟

الحسيني: أختار المشاركة في كأس العالم مع المنتخب

الصافي: كأس العالم أو الأولمبياد، نحن 25 و24 عاما والحمد لله نمتلك 3 ألقاب إفريقيا لذلك ونحن في الأهلي يمكننا تعويضهم

- كرة حسم مباراة صعبة.. تدي الكورة لمين؟

الصافي: أحمد صلاح

الحسيني: أحمد صلاح

- كل واحد يختار للتاني يلعب إيه غير الطائرة؟

الصافي: الحسيني حريف كرة قدم ويلعب بقدمه اليسرى

الحسيني: يوسف يمكنه منحك 70% في أي لعبة مثل كرة القدم والبادل

- أصعب لاعب لعبت ضده؟

الحسيني: يوسيفاني كان من أصعب اللاعبين وحتى إذا تمكنت من السيطرة عليه عندما تكون النتيجة 20-20 يمكنه تولي المباراة بمفرده.

الصافي: التونسي حمزة نقا كان مُتعب جدا