فابريجاس: تدريب ريال مدريد؟ لا يوجد خط أحمر بالنسبة لي ولكن

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

أجاب سيسك فابريجاس مدرب كومو على سؤال إمكانية تدريب ريال مدريد في يوم ما.

ويعد فابريجاس أحد أبناء إقليم كاتالونيا وبرشلونة وتأسس في بلوجرانا.

وقال المدرب الإسباني عبر إذاعة كادينا كوبي: "إمكانية تدريب ريال مدريد؟ ليس لدي خط أحمر، الخط الأحمر بالنسبة لي هو أنني لا أريد أن أكون مساعدا، لكن لم أفكر في تدريب ريال مدريد، لم يكن لدي وقت لأي شيء".

وأتم "أنا شريك في نادي كومو، ورأيت مشروعا لبدء التدريب، لدي عقد وأنا هادئ جدا، أتواجد في مكان يساعدني على التطور، أشعر بسعادة كبيرة".

وصنع سيسك فابريجاس مدرب كومو التاريخ لفريقه بعد الفوز على هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وضمن كومو التأهل إلى أحد المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل وذلك لأول مرة في تاريخ النادي.

وتبقى المنافسة مفتوحة على التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

وأصبح فابريجاس مدربا تاريخيا لكومو، إذ شارك مع كومو كلاعب قبل أن يقود الفريق كمساعد مدرب ويساهم في الصعود من الدوري الدرجة الثانية إلى الأولى ثم قاد الفريق كرجل أول وصنع التاريخ.

