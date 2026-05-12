المكسيك تتراجع عن قرار تقليص العام الدراسي بسبب كأس العالم

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

أعلنت الحكومة المكسيكية إلغاء قرار تقليص العام الدراسي بسبب كأس العالم 2026 بعد ردود فعل غاضبة.

السلطات المكسيكية كانت قد أعلنت إنهاء العام الدراسي الحالي مبكرا بأكثر من شهر بسبب الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026.

وجاء القرار بعدما استمعت لجنة من قطاع التعليم وإدارات حكومية أخرى إلى آراء أولياء الأمور والنظر في الخيارات المتاحة، وذلك خلال اجتماع دعت إليه رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

أخبار متعلقة:
بسبب كأس العالم.. المكسيك تعلن نهاية العام الدراسي مبكرا منافس مصر - بلجيكا تتعادل مع المكسيك إيجابيا في غياب رونالدو.. البرتغال تتعادل مع المكسيك وديا رئيسة المكسيك تعلن استعدادها لاستضافة مباريات إيران في كأس العالم 2026

واتفقت كل الأطراف على استمرار العام الدراسي كما هو دون تعديل، لينتهي كما كان مقررا له في 15 يوليو المقبل.

حين أعلنت السلطات المكسيكية قبل أيام إنهاء العام الدراسي الحالي مبكرا بأكثر من شهر، بررت ذلك بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا.

وبحسب ما أعلنه وقتها وزير التعليم المكسيكي ماريو ديلجادو، فإن الدراسة ستنتهي يوم 5 يونيو بدلا من 15 يوليو، مع دراسة تقديم موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لتعويض الفترة المفقودة.

وأوضح ديلجادو أن القرار يأتي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في عدد من الولايات المكسيكية، بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة مباريات كأس العالم الصيف المقبل.

وتستضيف المكسيك 13 مباراة في كأس العالم 2026، من بينها المباراة الافتتاحية، والتي ستقام في العاصمة مكسيكو سيتي، إلى جانب مدينتي مونتيري وجوادالاخارا.

وأثار القرار موجة واسعة من الانتقادات داخل المكسيك، سواء من أولياء الأمور أو المعلمين، بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير ذلك على المستوى التعليمي للطلاب، بالإضافة إلى أزمة رعاية الأطفال بالنسبة للأسر العاملة.

وقال الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء الأمور في المكسيك إن "استخدام كأس العالم كسبب لتقليص العام الدراسي أمر غير مقبول"، مشددا على أن تعليم الأطفال لا يجب أن يتأثر بسبب حدث رياضي سيقام في 3 مدن فقط من أصل أكثر من 2500 بلدية داخل البلاد.

كما أشار الاتحاد إلى أن موجات الحر ليست أمرا جديدا في المكسيك، حيث تصل درجات الحرارة حاليا إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق، وهو أمر يتكرر كل عام تقريبا.

من جانبها، حاولت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تهدئة الجدل، مؤكدة أن الأمر لا يزال "مجرد مقترح"، كما شددت خلال مؤتمر صحفي على أهمية عدم تأثر الطلاب دراسيا.

في المقابل، تمسك وزير التعليم بموقفه، مؤكدا خلال فعالية في ولاية سونورا أن القرار سيتم تطبيقه بالفعل، مع ضمان استكمال جميع المناهج الدراسية والحفاظ على المستوى الأكاديمي للطلاب.

المكسيك كأس العالم 2026
نرشح لكم
منتخب كوراساو يعلن عودة أدفوكات لتدريبه في كأس العالم هل يعود أدفوكات بعد شفاء ابنته؟ استقالة مدرب كوراساو قبل شهر من كأس العالم كأس العالم - ميسي على رأس قائمة الأرجنتين الأولية.. وغياب ديبالا فيفا يروج لـ5 مبادرات هادفة خلال مباريات كأس العالم يساهم في هدف كل 98 دقيقة.. نيمار يسجل ويقود سانتوس للفوز بالدوري البرازيلي تقرير: خاميس رودريجيز يقترب من الرحيل عن مينيسوتا قبل كأس العالم المساهمة رقم 100.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على تورونتو برباعية بسبب كأس العالم.. المكسيك تعلن نهاية العام الدراسي مبكرا
أخر الأخبار
تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" 55 دقيقة | القسم الثاني
الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما 59 دقيقة | الدوري المصري
سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية ساعة | كرة سلة
حول قضية نيجريرا.. برشلونة يرد على تصريحات بيريز ساعة | الدوري الإسباني
منتخب كوراساو يعلن عودة أدفوكات لتدريبه في كأس العالم ساعة | أمريكا
نفاد تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت في الدوري السعودي - النصر (1)-(1) الهلال.. نهاية صادمة 2 ساعة | سعودي في الجول
بيريز: ما حدث بين تشواميني وفالفيردي طبيعي.. ولن أستقيل من رئاسة ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528995/المكسيك-تتراجع-عن-قرار-تقليص-العام-الدراسي-بسبب-كأس-العالم