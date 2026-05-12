فليك: رفع يامال لعلم فلسطين؟ لا أحب ذلك كثيرا لكنه بلغ سن الرشد

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 15:03

كتب : FilGoal

تحدث الألماني هانز فليك مدرب برشلونة عن ما قام به نجمه لامين يامال أثناء احتفالات البلوجرانا بتحقيق لقب الدوري الإسباني، حين رفع علم فلسطين عاليا.

ففي لفتة طيبة، قام لامين يامال نجم برشلونة برفع علم فلسطين خلال احتفالات الفريق بالتتويج بالدوري.

وقال فليك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "رفع لامين يامال للعلم الفلسطيني؟ بشكل عام لا يعجبني ذلك كثيرا".

وأضاف "لقد تحدثت معه، وهو في سن الرشد، عمره 18 عامًا، وهذا قراره".

وكان برشلونة قد توج رسميا بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد بهدفين دون رد في الجولة 35.

ونظم برشلونة احتفالية، يخرج فيها اللاعبين في حافلة مكشوفة للاحتفال مع الجماهير بالتتويج باللقب.

وخلال الاحتفالية طلب يامال من أحد الجماهير الحصول على علم فلسطين، ليقوم النجم الإسباني صاحب الأصول المغربية برفع العلم أثناء سير الحافلة بين الجماهير.

وتعرض لامين لإصابة سيغيب على أثرها حتى نهاية الموسم الحالي مع تفاؤل بلحاقه بكأس العالم 2026 بشكل طبيعي.

وشارك لامين منذ بداية الموسم الحالي بقميص برشلونة في 45 مباراة وتمكن من تسجيل 24 هدفا وصنع 18 آخرين.

