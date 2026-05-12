ماركا: راموس يتوصل لاتفاق من أجل شراء نادي إشبيلية

توصل سيرخيو راموس إلى اتفاق مع كبار مساهمي إشبيلية لشراء النادي، في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية والتوثيق.

وكشفت صحيفة ماركا أنه جاء الاتفاق بعد اجتماع استمر قرابة ساعتين، جمع راموس مع ممثلي شركة Five Eleven Capital وملاك النادي، بعدما تم حسم أغلب التفاصيل خلال مفاوضات طويلة في الأيام الماضية.

وبدأت المفاوضات منذ يناير الماضي، عندما تم توقيع خطاب نوايا، قبل الدخول في مرحلة التفاوض الحصري التي تستمر حتى نهاية مايو الجاري، وشملت مراجعة شاملة للوضع المالي للنادي.

وكان موقع ذا أثلتيك كشف في وقت سابق عن قيادة راموس عرضا بقيمة 400 مليون يورو لشراء نادي إشبيلية مع مستثمرين من أمريكا.

ويشمل العرض الاستحواذ على ملكية النادي بالكامل، مع انتظار التقييم النهائي للديون، التي قد تصل إلى نحو 180 مليون يورو وفقا لمصادر من داخل النادي، وذلك بعد تدقيق خارجي طلبه المستثمرون.

ومن المنتظر أن ينضم راموس كأحد الملاك، مع دور مؤثر في القرارات الرياضية والاستراتيجية داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل مباراة حاسمة يخوضها إشبيلية في صراع البقاء بالدوري الإسباني أمام فياريال.

وعانى النادي ماليا خلال السنوات الأخيرة، إذ سجل خسائر بلغت 81.8 مليون يورو في موسم 2023-2024، وحصل على قرض بقيمة 108 ملايين يورو في مارس 2024.

وبدأ راموس مسيرته مع الفريق الأول لإشبيلية في فبراير 2004، قبل الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2005، حيث خاض 671 مباراة خلال 16 موسما وتوج بخمسة ألقاب دوري وأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وانتقل لاحقا إلى باريس سان جيرمان عام 2021، قبل العودة لإشبيلية في سبتمبر 2023، ثم الرحيل في ديسمبر الماضي عن مونتيري ليصبح لاعبا حرا.