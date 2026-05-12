الاتحاد الإيطالي: لن نلعب كأس السوبر في السعودية

أكد لويدجي دي سييرفو الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه لن تقام بطولة كأس السوبر في السعودية.

وقال دي سييرفو عبر راديو RAI: "مكان إقامة بطولة السوبر الإيطالي مسألة معقدة، لدينا بعض القيود، يمكننا القول إنه لن تقام في السعودية".

وأتم "هناك مقترح بإمكانية إقامة البطولة في أمريكا أو في بلد آخر، وكذلك إقامتها لعام واحد داخل إيطاليا".

واستضافت السعودية بطولة السوبر الإيطالي 6 مرات منذ عام 2018 وحتى الآن.

وتوج نابولي ببطولة السوبر الإيطالي في 2025 بعد الفوز على بولونيا بهدفين دون رد في النهائي.

وكان نابولي قد تخطى ميلان في نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء.

وعلى الجانب الآخر وصل بولونيا إلى النهائي بعد الانتصار على إنتر 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.