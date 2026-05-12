هل يعود أدفوكات بعد شفاء ابنته؟ استقالة مدرب كوراساو قبل شهر من كأس العالم

يبدو أن الهولندي ديك أدفوكات سيعود إلى قيادة منتخب كوراساو مجددا، بعدما أعلن اتحاد كرة القدم في كوراساو أن مواطنه فريد روتن قرر التنحي عن منصبه كمدرب للمنتخب، قبل شهر من كأس العالم 2026.

وكان أدفوكات قد قاد منتخب كوراساو للتأهل إلى كأس العالم، لكنه أعلن استقالته في فبراير الماضي من أجل التفرغ لرعاية ابنته التي تعاني من مرض خطير، وتم تعيين روتن بدلا منه.

وأوضح اتحاد كوراساو أن روتن تقدم باستقالته وذلك بعد مناقشات بنّاءة مع قيادة الاتحاد.

وأضاف أن روتن اختار الاستقالة حفاظًا على الاستقرار والعلاقات المهنية الصحية داخل الفريق والجهاز الفني.

وقال فريد روتن: "يجب ألا يكون هناك مناخ يضر بالعلاقات المهنية الصحية داخل الفريق أو الجهاز الفني. لذلك فإن التنحي هو القرار الصحيح".

وأضاف "الوقت يداهمنا، وعلى كوراساو المضي قدمًا. أشعر بالآسف للطريقة التي سارت بها الأمور، لكنني أتمنى للجميع كل التوفيق".

وذكرت تقارير هولندية أن أدفوكات قد يعود إلى تدريب منتخب كوراساو بعد تحسن الحالة الصحية لابنته.

وأوضحت التقارير أدفوكات يحظى بدعم كبير من أغلب اللاعبين وبعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد كوراساو.

في حالة عودته وقيادة كوراساو في المونديال سيصبح أدفوكات البالغ من العمر 78 عاما أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم.

يذكر أن منتخب كوراساو سيظهر في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه.

كوراساو جزيرة تقع في البحر الكاريبي ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

وحقق منتخب كوراساو مفاجأة كبرى بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية في تصفيات الكونكاكاف وتأهل مباشرة إلى كأس العالم على حساب جامايكا.

ويلعب منتخب كوراساو في كأس العالم بالمجموعة رفقة ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار.