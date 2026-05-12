اسكواش - نور الشربيني: سبورتنج في مكانة خاصة لدي رغم رحيلي.. ولا أفكر سوى ببطولة العالم

أعربت نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش عن امتنانها لما قدمه لها نادي سبورتنج طوال مسيرتها.

وكانت نور الشربيني قد انتقلت إلى صفوف بالم هيلز بعد مسيرة طويلة مع سبورتنج.

وقالت نور الشربيني لـ FilGoal.com خلال حفل تقديمها: "سعيدة بفترة تواجدي مع نادي سبورتنج".

وتابعت "سيبقى لنادي سبورتنج مكانة خاصة عندي رغم رحيلي، لأنه بالنسبة لي نادي طفولتي وشهد نجاحاتي الفترة الماضية".

وكشفت "الانتقال إلى بالم هيلز خطوة من أجل الإعداد لمرحلة جديدة، وكل مرحلة لها متطلبات خاصة، وأسعى لتقديم كل ما لدي الفترة المقبلة".

وواصلت نور "لا أفكر حاليا في أولمبياد لوس أنجلوس، ولا يمكن الحكم على موقف مصر في البطولة قبل تحديد المتأهلين إذ يتأهل ثنائي فقط في الرجال ومثلهم بمنافسات السيدات".

وأوضحت نور "كل تركيزي في الوقت الحالي على بطولة العالم الجارية وهي بطولة خاصة بالنسبة لي وأتمنى تحقيق لقبها للمرة التاسعة".

واختتمت نور تصريحاتها "بطولة العالم هي الأقرب لقلبي ودائما ما يكون لها استعدادات خاصة بالنسبة لي".

ويستضيف نادي بالم هيلز منافسات بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو الجاري بإجمالي جوائز مالية تبلغ نحو مليون و300 ألف دولار أمريكي.

وتلعب نور الشربيني مساء اليوم الثلاثاء أمام الأمريكية أماندا صبحي في ختام منافسات ثمن النهائي.

وتعتبر نور الشربيني صاحبة الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة العالم برصيد 8 ألقاب.