ماريسكا: تدريب مانشستر سيتي؟ المهم أن أكون جاهزا للتحدي المقبل

عبر إنزو ماريسكا المدير الفني السابق لتشيلسي عن استعداده من أجل خوض تجربة تدريبية جديدة.

وكان تشيلسي أعلن رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وقال المدرب الإيطالي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "أشعر أنني جاهز من أجل التحدي القادم وهذا هو الأهم".

وأتم "تدريب مانشستر سيتي؟ المهم بغض النظر عن اسم النادي هو أن أكون جاهزا، لم يتبق سوى أسابيع قليلة على نهاية الموسم وبعدها سنرى ما سيحدث".

وبحسب التقارير الإخبارية فإن ماريسكا يعد أحد المرشحين لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وكان ماريسكا مساعدا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي لأكثر من موسم.

وخاض تشيلسي تحت قيادة ماريسكا 92 مباراة وفاز في 55 وتعادل في 16 وخسر 21.

وأحرز فريقه 191 هدفا بينما استقبلت شباكه 98 هدفا.

وتمكن تشيلسي من التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية الماضية بقيادة ماريسكا.