كرة سلة - غرامة مالية وإنذار أخير.. الاتحاد يعلن عقوبات بسبب "تجاوزات جماهير الأهلي"

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبات على النادي الأهلي بسبب ما وصفه بتجاوزات جماهيره أمام الاتحاد السكندري.

وخسر الاتحاد السكندري أول مباراتين في سلسلة نهائي الدوري المصري أمام الأهلي.

وتقام منافسات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحسم اللقب.

وكشف الاتحاد المصري في بيان رسمي: "نظرا لما بدر من جماهير الأهلي من تجاوزات عقب المباراة الثانية من نهائي دوري السلة على صالة برج العرب تقرر توقيع العقوبات التالية:

- توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على النادي الأهلي

- توجيه إنذار أخير لجماهير الأهلي وفي حال تكرار أي تجاوزات سيتم إخطار شركة تذكرتي بإيقاف الجماهير المتسببة في تلك التجاوزات".

وتقام المباراة الثالثة غدا الأربعاء المقبل في صالة حسن مصطفى.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من أجل التتويج بلقب الدوري، بينما يحتاج الاتحاد للفوز بالمباريات الثلاث المتبقية من أجل حصد اللقب.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 79-72 في المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال ليتقدم 2-0.