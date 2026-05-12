كأس العالم - المخضرم سيباستيان سوريا في قائمة قطر المبدئية

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

أكرم عفيف - قطر

أعلن منتخب قطر يوم الاثنين القائمة الأولية التي تستعد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وضمت القائمة 34 لاعبًا رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح المنتخبات إمكانية ضم 55 لاعبا في القائمة المبدئية.

وشهدت القائمة التي أعلنها الإسباني جولين لوبيتيجي تواجد أبرز اللاعبين مثل أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس.

كما تواجد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا البالغ من العمر 42 عامًا في القائمة.

حراسة المرمى: مشعل برشم - محمود أبو ندى - صلاح زكريا - شهاب الليثي.

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد علاء - بسام الراوي - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - جاسم جابر - سلطان البريك - طارق سلمان - لوكاس مينديز - همام الأمين - الهاشمي الحسين

الوسط: أحمد الجانحي - أيوب العلوي - تحسين محمد - ريان العلي - عاصم مادبو - عبد العزيز حاتم - عيسى لاي - مبارك شنان - محمد وعد - نايل ماسون - يوسف عبد الرزاق

الهجوم: المعز علي - أدميلسون جونيور - محمد مناعي - محمد مونتاري.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية رفقة كندا وسويسرا والبوسنة.

ويشارك منتخب قطر للمرة الثانية في المونديال، بعدما استطاف كأس العالم 2022.

