أشرف نصار: ندعم الزمالك في الكونفدرالية لأنها مباراة قومية.. ولا نحتاج استعادة الجزار

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 13:04

كتب : FilGoal

أشرف نصار - رئيس البنك الأهلي

تمنى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي التوفيق للزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الزمالك قد خسر ذهابا في الجزائر بهدف دون مقابل، وتقام مباراة الإياب في مصر على استاد القاهرة يوم السبت المقبل.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عبر قناة ON E: "لا أحتاج لـ (عزومة) بشأن نهائي الكونفدرالية وهو نهائي يخص مصر بأكملها، ووفقا لظروفي سيتحدد موقفي من الحضور بالاستاد لدعم الزمالك".

وكشف "البنك الأهلي كان يتمنى أن يتواجد في مجموعة المنافسة على اللقب أو الوصول لأبعد نقطة في كأس مصر وكأس الرابطة لكن صادفنا سوء توفيق في بداية الموسم أثر علينا".

وبسؤاله عن دعم أيمن الرمادي للزمالك أجاب "كلنا ندعم الزمالك لأنها مباراة قومية وبطولة إفريقية مهمة لمصر خاصة أن الزمالك ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية حاليا، وهذا شعورنا جميعا".

وأضاف "الزمالك واجه سوء حظ كبير في مواجهة الذهاب أمام اتحاد العاصمة، ونحن مع أي دعم لأي فريق مصري في البطولات القارية".

وكشف نصار "عدم مشاركة عمرو الجزار مع الأهلي وجهة نظر فنية تعود إلى الجهاز الفني، أو ربما رغبتهم في تثبيت التشكيل مع ضغط المباريات".

وشدد "عمرو الجزار لم ينضم إلى الأهلي وهو يعاني من إصابة كبيرة، كان يعاني فقط من شد خفيف جدا وجاهز للمشاركة في المباريات".

واختتم رئيس البنك الأهلي تصريحاته "لا نفكر في استعادة عمرو الجزار على سبيل الإعارة لأننا نمتلك وفرة في المدافعين بالوقت الحالي، وسنجلس مع أيمن الرمادي عقب نهاية الموسم لمعرفة طلباته للموسم المقبل".

