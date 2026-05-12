كونتي: لا نستحق الخسارة من بولونيا.. والتأخر بهدفين أمر متكرر

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أن فريقه لا يستحق الخسارة في مباراة بولونيا.

وخسر نابولي من منافسه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "لا أعتقد أننا نستحق الخسارة من بولونيا، لكن هذه الأمور تحدث".

وأضاف "إذا لم تضغط بقوة وبالبشكل الصحيح، فسينتهي بك الأمر بالركض دون فائدة".

وواصل "هذه ليست المرة الأولى التي نتأخر فيها 2-0 في الموسم الجاري، لذلم فهذا ليس محض صدفة، من الواضح أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر تصميما في بداية المباريات لأن الأمر متكرر".

وأتم "لست منزعجا من الأداء، لأنني رأيت اللاعبين يريدون تحقيق الفوز".

ويستمر نابولي في سلسلة النتائج السلبية، إذ فاز في مباراة واحدة فقط في المباريات الـ 5 الأخيرة في الدوري.

وسقط نابولي مرتين وتعادل مثلهما وفاز مرة واحدة.

ويشتعل الصراع على الـ 3 مراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، نظرا لأن إنتر حسم صدارة والتتويج بالكالتشيو.

ويتنافس كومو وروما وميلان ويوفنتوس ونابولي على بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتوقف رصيد نابولي عند النقطة 70 في وصافة جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد بولونيا عند النقطة 52 في المركز الثامن.

ويأتي يوفنتوس ثالثا بـ 68 نقطة، ثم خلفه ميلان وروما بالترتيب بنفس عدد النقاط 67 نقطة.

ويحتل كومو المركز السادس بـ 65 نقطة.