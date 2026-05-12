رومانو: بن عطية أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 12:08

كتب : FilGoal

مهدي بن عطية

بدأت إدارة اتحاد جدة التواصل مع المغربي مهدي بن عطية المدير الرياضي لأولمبيك مارسيليا من أجل تولي منصب المدير الرياضي في النادي السعودي.

وذكر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن اتحاد جدة وضع مهدي بن عطية كأحد أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي.

وأضاف أن المدير الرياضي الحالي رامون بلانيس أصبح مستعدًا بالفعل لمغادرة جدة من أجل الانضمام إلى مشروع أوروبي جديد.

أخبار متعلقة:
الرياضية: الاتفاق يرصد 3 ملايين دولار لتجديد عقد فينالدوم يايسله: شائعات رحيلي من أهلي جدة أمر طبيعي الخيبري يغيب عن النصر في لقاء الدربي أمام الهلال "هجوم إلكتروني".. تذكرتي توضح سبب أزمة حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

وهو ما تحدثت عنه تقارير سعودية عديدة في الأيام الأخيرة.

أما بن عطية فهو يستعد لمغادرة مارسيليا بنهاية الموسم الجاري، وفقا لاتفاقه مع إدارة النادي.

ففي فبراير الماضي، وبعد يومين من ترك منصبه كمدير رياضي لمارسيليا.. عاد بن عطية إلى المنصب بشكل مؤقت.

فقد أعلن فرانك ماكورت مالك النادي وقتها استمرار مهدي بن عطية في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري.

Image

وقال ماكورت في بيان نشرته جريدة ليكيب في ذلك الحين: "طلبت من مهدي بنعطية الاستمرار في تأدية مهامه حتى نهاية الموسم".

وأضاف "إدراكًا لمسؤولياته تجاه النادي، وافق مهدي بنعطية على البقاء حتى شهر يونيو، وسيتولى الإشراف على جميع الأنشطة الرياضية".

وأتم "سيتطور دور بابلو لونجوريا رئيس النادي ليركّز بصورة أكبر على مسؤولياته المؤسسية، من أجل الحفاظ على تمثيل أولمبيك مارسيليا داخل الهيئات الفرنسية، ولا سيما الأوروبية.

واعتزل بن عطية كرة القدم في ديسمبر 2021 بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عاما اتجه بعدها للعمل في وكالة اللاعبين.

يذكر أن بن عطية حمل شارة قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018.

ولعب بن عطية لأندية مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل وفاتح كاراجمرك.

مهدي بن عطية اتحاد جدة أولمبيك مارسيليا
نرشح لكم
الرياضية: الاتفاق يرصد 3 ملايين دولار لتجديد عقد فينالدوم يايسله: شائعات رحيلي من أهلي جدة أمر طبيعي الخيبري يغيب عن النصر في لقاء الدربي أمام الهلال مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مايو 2026.. الإسماعيلي ضد دجلة وكلاسيكو السعودية تأكد غياب ميندي وكيسيه أمام التعاون بونو جاهز لمواجهة النصر في الدربي لتعزيز الشفافية.. لجنة المنشطات تفحص النصر والهلال قبل الدربي رابطة الدوري السعودي ترفض طلب أهلي جدة
أخر الأخبار
فليك: رفع يامال لعلم فلسطين؟ لا أحب ذلك كثيرا لكنه بلغ سن الرشد دقيقة | الدوري الإسباني
فليك يعلن اتفاقه مع برشلونة على تمديد عقده حتى 2028 13 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركا: راموس يتوصل لاتفاق من أجل شراء نادي إشبيلية 15 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد الإيطالي: لن نلعب كأس السوبر في السعودية 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل يعود أدفوكات بعد شفاء ابنته؟ استقالة مدرب كوراساو قبل شهر من كأس العالم 37 دقيقة | أمريكا
اسكواش - نور الشربيني: سبورتنج في مكانة خاصة لدي رغم رحيلي.. ولا أفكر سوى ببطولة العالم ساعة | رياضة نسائية
ماريسكا: تدريب مانشستر سيتي؟ المهم أن أكون جاهزا للتحدي المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - غرامة مالية وإنذار أخير.. الاتحاد يعلن عقوبات بسبب "تجاوزات جماهير الأهلي" ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528982/رومانو-بن-عطية-أبرز-المرشحين-لتولي-منصب-المدير-الرياضي-لاتحاد-جدة