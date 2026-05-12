رومانو: بن عطية أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة

بدأت إدارة اتحاد جدة التواصل مع المغربي مهدي بن عطية المدير الرياضي لأولمبيك مارسيليا من أجل تولي منصب المدير الرياضي في النادي السعودي.

وذكر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن اتحاد جدة وضع مهدي بن عطية كأحد أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي.

وأضاف أن المدير الرياضي الحالي رامون بلانيس أصبح مستعدًا بالفعل لمغادرة جدة من أجل الانضمام إلى مشروع أوروبي جديد.

وهو ما تحدثت عنه تقارير سعودية عديدة في الأيام الأخيرة.

أما بن عطية فهو يستعد لمغادرة مارسيليا بنهاية الموسم الجاري، وفقا لاتفاقه مع إدارة النادي.

ففي فبراير الماضي، وبعد يومين من ترك منصبه كمدير رياضي لمارسيليا.. عاد بن عطية إلى المنصب بشكل مؤقت.

فقد أعلن فرانك ماكورت مالك النادي وقتها استمرار مهدي بن عطية في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال ماكورت في بيان نشرته جريدة ليكيب في ذلك الحين: "طلبت من مهدي بنعطية الاستمرار في تأدية مهامه حتى نهاية الموسم".

وأضاف "إدراكًا لمسؤولياته تجاه النادي، وافق مهدي بنعطية على البقاء حتى شهر يونيو، وسيتولى الإشراف على جميع الأنشطة الرياضية".

وأتم "سيتطور دور بابلو لونجوريا رئيس النادي ليركّز بصورة أكبر على مسؤولياته المؤسسية، من أجل الحفاظ على تمثيل أولمبيك مارسيليا داخل الهيئات الفرنسية، ولا سيما الأوروبية.

واعتزل بن عطية كرة القدم في ديسمبر 2021 بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عاما اتجه بعدها للعمل في وكالة اللاعبين.

يذكر أن بن عطية حمل شارة قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018.

ولعب بن عطية لأندية مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل وفاتح كاراجمرك.