"بسبب وعكة صحية".. تعديل اضطراري من لجنة الحكام على مباراة فاركو ومودرن سبورت

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 12:06

كتب : محمد جمال

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديل اضطراري في طاقم تحكيم مباراة فاركو ضد مودرن سبورت.

ومن المقرر أن تقام مباراة فاركو ضد مودرن سبورت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد برج العرب في الجولة العاشرة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط من الدوري المصري.

وقررت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تقرر إجراء تعديل اضطراري في طاقم تحكيم مباراة فاركو ضد مودرن سبورت بتعيين محمد سعيد الحكم المساعد بدلا من محمود أبو الرجال بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

بينما يأتي فاركو في المركز الـ 12 والمؤدي للهبوط برصيد 22 نقطة بالتساوي مع حرس الحدود.

