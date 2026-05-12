رانييري يكشف سبب رفضه تدريب إيطاليا سابقا.. وهذا موقفه الحالي

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 11:43

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري - روما

كشف كلاوديو رانييري مستشار روما السابق عن سبب رفضه تدريب منتخب إيطاليا سابق.

وقال رانييري لـ سكاي سبورت إيطاليا: "رفضت تدريب منتخب إيطاليا في السابق لأنني كنت أعمل بالفعل في روما، لا يمكنني القيام بوظيفتين معا".

وأتم "في الوقت الحالي أنا حر، لذا إذا تلقيت اتصالا لتدريب إيطاليا، فلم لا؟".

وأعلن نادي روما في وقت سابق انتهاء علاقته مع كلاوديو رانييري الذي كان يعمل مستشارا للنادي.

وكشف روما في بيان رسمي "يود النادي أن يشكر كلاوديو على مساهمته الكبيرة في روما، لقد قاد الفريق خلال فترة صعبة للغاية، وسنظل ممتنين لجهوده".

وأكمل روما "بالنظر إلى المستقبل، فإن وجهتنا واضحة. النادي يسير بقيادة قوية ورؤية واضحة، وسيظل دائماً في المقدمة".

وأتم بيان ذئاب العاصمة الإيطالية "لدينا ثقة كاملة في المسار الذي ينتظرنا تحت الإشراف الفني لجيان بييرو جاسبيريني، بهدف مشترك هو النمو والتحسين وتحقيق نتائج جديرة بتاريخنا".

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد حدة الخلاف بين رانييري وجاسبيريني مدرب الفريق، ووصلت إلى حد تجاهل بعضهما في المران.

رانييري صرح قبل مباراة روما وبيزا "عندما كنا نريد تعيين مدربا للفريق، ذكرت 5 أو 6 مدربين، هناك 3 مدربين رفضوا تدريب روما، والنادي اختار جاسبريني، تحدثت معه لأنني أعرفه جيدا، اخترناه بسبب ما حققه مع أتالانتا".

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن رانييري غاضب من تلك التصريحات.

ولم يتمكن منتخب إيطاليا من التأهل إلى كأس العالم 2026.

