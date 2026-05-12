كورييري ديلو سبورت: بايرن بدأ التحرك من أجل ضم فلاهوفيتش

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 11:34

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

ذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني بدأ التحرك من أجل ضم الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي ذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بعد تراجع دوره مع يوفنتوس، إضافة إلى عرض النادي لتجديد عقده بشروط مالية أقل، مع نهاية إمكانية الرحيل مجانا بنهاية عقده صيف 2026.

وأوضح التقرير أن إدارة بايرن اجتمعت بوالد فلاهوفيتش خلال الأيام الماضية. وتمت مناقشة إمكانية انتقاله في الصيف.

وأضاف التقرير أن الأمور لم تتجاوز هذه المرحلة حتى الآن حول إمكانية انتقال البالغ من العمر 26 عاما إلى النادي البافاري.

قبل أيام، كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن فلاهوفيتش أوقف مفاوضات تجديد عقده مع يوفنتوس، انتظارا لحسم مستقبله في ظل اهتمام محتمل من برشلونة.

وأوضح التقرير أن المهاجم الصربي يفضل الانتقال إلى برشلونة، كما يضع بايرن ميونيخ كخيار بديل، حتى لو كان دورا بديلا في الفريق.

إذ يدرس اللاعب خيار الانتقال إلى بايرن ميونيخ ليكون بديلا لـ هاري كين، وفقا للتقرير.

وينتظر فلاهوفيتش تطورات سوق الانتقالات خلال الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ قراره النهائي.

