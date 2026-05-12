الرياضية: الاتفاق يرصد 3 ملايين دولار لتجديد عقد فينالدوم

تسعى إدارة نادي الاتفاق السعودي التجديد للثنائي جورجينيو فينالدوم وجاك هيندري.

وينتهي تعاقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة الرياضية أن الاتفاق السعودي يرصد 5 ملايين دولار للتجديد للهولندي فينالدوم والأسكتلندي جاك هيندري.

وأشار التقرير إلى تحديد الإدارة 3 ملايين دولار لتجديد عقد فينالدوم لموسم واحد ومليوني دولار لاستمرار هيندري لنفس المدة.

وكشفت شبكة سكاي في وقت سابق أن فينالدوم يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده.

وساهم فينالدوم في 23 هدفا مع الاتفاق هذا الموسم بتسجيل 17 وصناعة 6 آخرين.

وشارك فينالدوم مع الاتفاق في 98 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 37 هدفا وصنع 16 آخرين.

بينما لعب هيندري 79 مباراة وسجل هدفا وصنع اثنين آخرين.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي وبات خارج المنافسة على مقاعد التأهل الآسيوي.

وسبق وأن خاض فينالدوم 237 مباراة بقميص ليفربول على مدار خمسة مواسم.

وتوج اللاعب الهولندي خلال تلك الفترة بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2021.