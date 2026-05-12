الرياضية: الاتفاق يرصد 3 ملايين دولار لتجديد عقد فينالدوم

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 11:34

كتب : FilGoal

فينالدوم - الاتفاق ضد النصر

تسعى إدارة نادي الاتفاق السعودي التجديد للثنائي جورجينيو فينالدوم وجاك هيندري.

وينتهي تعاقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة الرياضية أن الاتفاق السعودي يرصد 5 ملايين دولار للتجديد للهولندي فينالدوم والأسكتلندي جاك هيندري.

أخبار متعلقة:
تقرير: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أليسون.. ويحاول إقناع ليفربول بالتخلي عنه في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على الخليج بخماسية أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع فودين من أجل تمديد عقده سكاي: بايرن يتحرك لتجديد عقد نوير.. ومحادثات أولية دون اتفاق

وأشار التقرير إلى تحديد الإدارة 3 ملايين دولار لتجديد عقد فينالدوم لموسم واحد ومليوني دولار لاستمرار هيندري لنفس المدة.

وكشفت شبكة سكاي في وقت سابق أن فينالدوم يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده.

وساهم فينالدوم في 23 هدفا مع الاتفاق هذا الموسم بتسجيل 17 وصناعة 6 آخرين.

وشارك فينالدوم مع الاتفاق في 98 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 37 هدفا وصنع 16 آخرين.

بينما لعب هيندري 79 مباراة وسجل هدفا وصنع اثنين آخرين.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي وبات خارج المنافسة على مقاعد التأهل الآسيوي.

وسبق وأن خاض فينالدوم 237 مباراة بقميص ليفربول على مدار خمسة مواسم.

وتوج اللاعب الهولندي خلال تلك الفترة بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2021.

فينالدوم الاتفاق الدوري السعودي
نرشح لكم
رومانو: بن عطية أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة يايسله: شائعات رحيلي من أهلي جدة أمر طبيعي الخيبري يغيب عن النصر في لقاء الدربي أمام الهلال مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مايو 2026.. الإسماعيلي ضد دجلة وكلاسيكو السعودية تأكد غياب ميندي وكيسيه أمام التعاون بونو جاهز لمواجهة النصر في الدربي لتعزيز الشفافية.. لجنة المنشطات تفحص النصر والهلال قبل الدربي رابطة الدوري السعودي ترفض طلب أهلي جدة
أخر الأخبار
ماركا: راموس يتوصل لاتفاق من أجل شراء نادي إشبيلية دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد الإيطالي: لن نلعب كأس السوبر في السعودية 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل يعود أدفوكات بعد شفاء ابنته؟ استقالة مدرب كوراساو قبل شهر من كأس العالم 24 دقيقة | أمريكا
اسكواش - نور الشربيني: سبورتنج في مكانة خاصة لدي رغم رحيلي.. ولا أفكر سوى ببطولة العالم 53 دقيقة | رياضة نسائية
ماريسكا: تدريب مانشستر سيتي؟ المهم أن أكون جاهزا للتحدي المقبل 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - غرامة مالية وإنذار أخير.. الاتحاد يعلن عقوبات بسبب "تجاوزات جماهير الأهلي" ساعة | كرة سلة
كأس العالم - المخضرم سيباستيان سوريا في قائمة قطر المبدئية ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – جلسة بين غزل المحلة وحمزة الجمل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528978/الرياضية-الاتفاق-يرصد-3-ملايين-دولار-لتجديد-عقد-فينالدوم