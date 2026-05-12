دي زيربي: عانينا أكثر من اللازم ضد ليدز بسبب الضغط

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 11:28

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - توتنام

أوضح روبرتو دي زيربي المدير الفني لتوتنام أن فريقه عانى في مباراة ليدز يونايتد بسبب الضغط.

وتعادل توتنام مع ضيفه ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي ليستمر ضمن منطقة الخطر في المسابقة.

وقال المدرب الإيطالي لـ بي بي سي سبورت: "عانينا أكثر من اللازم، ربما حدث ذلك بسبب الضغط وأهمية المباراة والمرحلة الحاسمة التي نمر فيها من الموسم".

وأكمل "أنا سعيد لأنني شاهدت اللاعبين بالروح المناسبة والعقلية الصحيحة".

وشدد "ارتكنبا الكثير من الأحطاء، إذا نريد الفوز فعلينا تقليل الأخطاء، لكننا كنا نعلم قبل هذه المباراة أن الأمر سيكون صعبا حتى نهاية مباريات الموسم".

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 38 في المركز الـ17، بفارق نقطتين فقط عن وست هام صاحب المركز الـ18.

ويتبقى لتوتنام مباراتين في الدوري الإنجليزي ضد كل من تشيلسي خارج ملعبه ومع إيفرتون في ملعبه في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتأكد هبوط كل من ولفرهامبتون وبيرنلي إلى دوري التشامبيونشيب الإنجليزي، ولا يزال يصارع توتنام ووست هام على آخر الهابطين من الدوري الإنجليزي.

