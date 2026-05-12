"احتاج 4 غرز".. كونتي يكشف سبب غياب دي بروين عن مواجهة بولونيا

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 11:25

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - نابولي

كشف أنطونيو كونتي مدرب نابولي سبب غياب كيفن دي بروين عن مواجهة بولونيا، بعد إصابة تعرض لها خلال التدريبات.

وسقط نابولي أمام بولونيا بهدفين مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة DAZN: "دي بروين تعرض لاصطدام قوي بالرأس خلال التدريب، ما تسبب في جرح بعظمة الوجنة واحتاج إلى 4 غرز".

وأضاف "خضع للفحوصات ولا يعاني من ارتجاج، لكنه ليس في حالة جيدة للمشاركة".

وتحدث عن عودة القائد جيوفاني دي لورينزو قائلا: "دي لورينزو يمثل نابولي، هو القائد وأحد أهم اللاعبين في الفريق".

وتابع "بعد أسبوعين من التدريبات الجماعية، من الطبيعي أن يعود للتشكيل الأساسي".

وشدد كونتي "إنتر يستحق التتويج، ويجب منحهم التقدير على ما قدموه هذا الموسم".

واختتم كونتي تصريحاته "قمنا بما علينا في موسم صعب، وواجهنا العديد من الغيابات، لكن الفريق نجح في الاستمرار والمنافسة".

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

