يايسله: شائعات رحيلي من أهلي جدة أمر طبيعي

تحدث الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة حول التقارير التي تربطه بالرحيل لفرق أخرى.

ويرتبط يايسله بتعاقد مع أهلي جدة حتى صيف 2027، لكن بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لفت انتباه بعض الأندية الألمانية والإنجليزية مؤخرا.

وقال يايسله في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "من الطبيعي تداول مثل هذه الشائعات مع اقتراب نهاية الموسم".

وأضاف "لكن تركيزي الكامل ينصب على العمل وتحقيق الانتصارات فيما تبقى من مباريات الفريق".

ويبدو أن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة يقترب من الرحيل عن النادي السعودي بنهاية الموسم الجاري.

قبل أيام، كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن اهتمام جاد من أندية الدوري الألماني والإنجليزي للتعاقد مع يايسله.

وأشار التقرير إلى أن الجانب المالي للرحيل لن يكون عائقا مع اقتراب تعاقده من النهاية.

وقاد يايسله أهلي جدة السعودي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.