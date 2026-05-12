يوفنتوس يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027

أعلن نادي يوفنتوس عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.

وتم الكشف عن قميص يوفنتوس الأساسي الجديد للموسم المقبل، بلمسة عصرية على خطوط النادي الأيقونية.

القميص الجديد يُعيد تفسير رموز النادي التاريخية برؤية عصرية أنيقة، وفقا لبيان يوفنتوس.

ويُمثّل قلب الطقم الجديد تفسيرًا معاصرًا للخطوط العمودية الشهيرة باللونين الأسود والأبيض.

وأضاف بيان يوفنتوس "يُركّز التصميم، للموسم الجديد، على الدقة الهندسية والتباعد الواضح، مُقدّمًا تعبيرًا جريئًا وواثقًا. إشارة مباشرة إلى تاريخ نادينا، ومع ذلك يحمل الطاقة المثالية لمواجهة تحديات كرة القدم المعاصرة".

وتابع "يُضفي تصميم الياقة الكلاسيكية لمسةً راقية على القميص، وهي عنصر مميز مُستوحى من الأزياء التاريخية التي ارتداها أساطير يوفنتوس، رمزًا للأناقة التي لطالما ميّزت تاريخنا".

وتم تصنيع القميص بتكنولوجيا متطورة لتحقيق أقصى أداء. فهو مصنوع من أقمشة خفيفة الوزن بتقنية ثلاثية الأبعاد تتكيف مع الجسم، مما يضمن للاعبين أقصى درجات الراحة وحرية الحركة.

وذلك بفضل تقنية adidas CLIMACOOL+ الجديدة، تم تحسين إدارة الرطوبة من خلال فتحات تهوية شبكية موزعة استراتيجياً لزيادة تدفق الهواء طوال المباراة.