كرة سلة - تحديد موعد مباراتي الأهلي ضد داكار في ربع نهائي الدوري الإفريقي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي مواعيد منافسات ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله للمرحلة النهائية من بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL 2026.

وتستضيف كيجالي عاصمة رواندا نهائيات البطولة في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام مباراتين لكل مواجهة وحال فوز كل فريق بمباراة يتم اللجوء لفارق النقاط.

وجاءت مواعيد مباراتي الأهلي كالآتي:

الجمعة 22 مايو

فيلا دي داكار السنغالي × الأهلي - 5 مساء

الأحد 24 مايو

الأهلي × فيلا دي داكار السنغالي - 4 عصرا

واحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعة الصحراء خلف الإفريقي التونسي والتي استضافتها الرباط في المغرب.

وسيلتقي الأهلي مع فالي دي داكار السنغالي في ربع النهائي للمنافسة على لقب النسخة السادسة من البطولة.

ربع النهائي

الأهلي × فالي دي داكار السنغالي

تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني

الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × فالي دي داكار السنغالي) × الفائز من (تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي)

الفائز من (بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني) × الفائز من (الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي)

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني

ولم تتحدد المواعيد النهائية للمباريات حتى الآن والتي ستقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وسبق أن توجت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد المسنتيري التونسي وبترو دي لواندا الأنجولي وأهلي طرابلس الليبي باللقب في الـ 5 نسخ الماضية.

وتعد مصر الأكثر تتويجا باللقب بعد فوز الزمالك والأهلي بالمسابقة في 2021 و2023 على الترتيب.