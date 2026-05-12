أسقط مبابي.. أوليس يحصل على جائزة أفضل لاعب خارج الدوري الفرنسي

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

مايكل أوليس - بايرن ميونيخ

حصل مايكل أوليس لاعب بايرن ميونيخ على جائزة أفضل لاعب خارج الدوري الفرنسي.

الجائزة مقدمة من الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين.

وتمكن أوليس من التفوق على كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد تألق الأول كثيرا مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري، بينما تعرض مبابي لعدة إصابات أوقفته عن مواصلة التألق.

وعلى الجانب الآخر، توج عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للعام الثاني تواليا.

وعلى مستوى الشباب، تمكن ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان من الحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري للعام الثاني على التوالي.

وحصل بيير ساج مدرب لانس على جائزة أفضل مدير فني في البطولة متفوقا على لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 73 نقطة، بينما يأتي خلفه مباشرة لانس بـ 67 نقطة.

