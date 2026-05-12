اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بطولة العالم

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

مصطفى عسل - اسكواش

حسم رباعي مصري تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش عقب نهاية اليوم الأول من منافسات ثمن النهائي.

ويستضيف نادي بالم هيلز منافسات بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو الجاري بإجمالي جوائز مالية تبلغ نحو مليون و300 ألف دولار أمريكي.

وتُعد هذه النسخة الأكبر من نوعها، إذ يشارك فيها 128 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 50 دولة، بما يعكس حجم البطولة ومكانتها على الأجندة الدولية.

وتغلب مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على المكسيكي ليونيل كارديناس بثلاثة أشواط دون مقابلأ.

بينما تغلب محمد زكريا على فارس الدسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وعلى مستوى السيدات نجحت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التغلب على سين يوك تشان لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة تغلبت أمينة عرفي على الإنجليزية جاسمين هوتون.

وتختتم منافسات ثمن النهائي مساء اليوم الثلاثاء، بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي الأربعاء والخميس.

ويواجه مصطفى عسل في ربع النهائي، الويلزي جويل ماكين، بينما محمد زكريا يصطدم بمواجهة البيروفي دييجو إلياس.

وتلعب هانيا الحمامي ضد الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام بينما أمينة عرفي تواجه اليابانية ساتومي واتانابي.

ويحمل لقب بطولة العالم الثنائي المصري مصطفى عسل ونور الشربيني بالبطولة التي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية وقتها.

وتعتبر نور الشربيني صاحبة الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة العالم برصيد 8 ألقاب.

