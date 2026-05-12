الخيبري يغيب عن النصر في لقاء الدربي أمام الهلال

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

النصر السعودي

سيغيب عبد الله الخيبري لاعب النصر عن لقاء قمة الدوري السعودي أمام الهلال بسبب تعرضه لإصابة عضلية مفاجئة.

ويصطدم النصر بالهلال يوم الثلاثاء بملعب الأول بارك في الرياض، في قمة الجولة الـ 32 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الخبيري تعرض للإصابة خلال تدريبات النصر استعدادا للمباراة.

الخيبري شعر بآلام في العضلة الخلفية، واضطر إلى مغادرة التدريب، قبل أن يخضع لفحص أولي في العيادة الطبية،.

وتبين في الفحص عدم مقدرته على أداء التدريب، ما يعني انضمامه إلى البرازيلي أنجيلو جابرييل الذي سيغيب عن مواجهة الهلال.

وشارك الخيبري مع النصر الموسم الجاري في 44 مباراة، بمجموع 2361 دقيقة.

منها 31 مباراة في الدوري، سجل هدفًا واحدًا ولم يصنع أي هدف، ونال 6 بطاقات صفراء.

وتُحدِّد مباراة الدربي المرتقبة بشكل كبير ملامح اللقب، إذ يحتاج النصر إلى الفوز من أجل حسم الدوري قبل الجولة الأخيرة.

أما الهلال فلا خيار أمامه سوى الانتصار لتعزيز حظوظه في المنافسة.

ويتصدَّر النصر الترتيب برصيد 82 نقطةً من 32 مباراةً، بينما يأتي الهلال ثانيًا بـ 77 نقطةً من 31 مباراةً.

