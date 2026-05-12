مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مايو 2026.. الإسماعيلي ضد دجلة وكلاسيكو السعودية

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 10:43

كتب : FilGoal

خالد جلال - الإسماعيلي

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

يحل مودرن سبورت ضيفا على فاركو باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة المنافسة على البقاء في الدوري.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت ماكس.

بينما في نفس التوقيت يستضيف الجونة فريق كهرباء الإسماعيلية على استاد خالد بشارة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على وادي دجلة في تمام الثامنة مساء على استاد السلام ويذاع عبر أون سبورت.

وحال خسارة الإسماعيلي من وادي دجلة يهبط الدراويش بشكل رسمي إلى دوري المحترفين.

الدوري السعودي

يحل الهلال ضيفا على النصر في تمام التاسعة مساء في قمة منافسات مسابقة الدوري السعودي.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة ثمانية.

ويتصدر الفائز من تلك المواجهة قمة ترتيب المسابقة، بينما التعادل لمصلحة النصر.

دورة الترقي لدوري المحترفين

يستضيف النصر فريق بورفؤاد في إياب دورة الترقي لدورة المحترفين.

وتقام المباراة في الرابعة والنصف عصرا، وكانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كرة سلة

تستضيف صالة برج العرب مواجهة سيدات سبورتنج أمام الأهلي ضمن سلسلة نهائي دوري السوبر.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء.

ويحتاج سبورتنج الفوز لحسم لقب الدوري بعد الفوز في أول مباراتين.

أما الأهلي فلا بديل عن الفوز للحفاظ على حظوظه.

