في الجول يكشف موعد إعلان قائمة منتخب مصر المبدئية لـ كأس العالم

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 10:42

كتب : محمد جمال

حسام حسن

يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو.

ويكشف FilGoal.com موعد إعلان قائمة منتخب مصر المبدئية المشاركة في البطولة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسام حسن استقر على إعلان قائمة المنتخب المبدئية المشاركة في كأس العالم عقب مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري يوم 20 مايو الجاري.

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

15 يونيو: بلجيكا × مصر

22 يونيو: نيوزيلندا × مصر

27 يونيو: مصر × إيران

وتأتي مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

