صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل

خسر نابولي من منافسه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويستمر نابولي في سلسلة النتائج السلبية، إذ فاز في مباراة واحدة فقط في المباريات الـ 5 الأخيرة في الدوري.

سقط نابولي مرتين وتعادل مثلهما وفاز مرة واحدة.

ويشتعل الصراع على الـ 3 مراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، نظرا لأن إنتر حسم صدارة والتتويج بالكالتشيو.

ويتنافس كومو وروما وميلان ويوفنتوس ونابولي على بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتوقف رصيد نابولي عند النقطة 70 في وصافة جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد بولونيا عند النقطة 52 في المركز الثامن.

ويأتي يوفنتوس ثالثا بـ 68 نقطة، ثم خلفه ميلان وروما بالترتيب بنفس عدد النقاط 67 نقطة.

ويحتل كومو المركز السادس بـ 65 نقطة.

وتقدم فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة التاسعة من صناعة جوان ميراندا، قبل أن يضاعف ريكاردو أورسوليني النتيجة في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قلص جيوفاني دي لورينزو الفارق، ثم تعادل أليسون سانتوس لنابولي في الدقيقة 48.

وجاء الهدف القاتل لبولونيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من مقصية رائعة عن طريق جوناثان روي.

وبذلك يكون خسر فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المباراة الثامنة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.