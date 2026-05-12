لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم

تعادل بنفيكا مع سبورتنج بهدفين لكل فريق قبل جولة على نهاية الدوري البرتغالي ليقترب من عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

التعادل رفع رصيد بنفيكا للنقطة 77 في المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي وبفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني والذي فاز على ريو أفي بنفس التوقيت.

بنفيكا كان قد تقدم بهدف عن طريق رافا سيلفا، قبل أن يحول براجا تأخره إلى تقدم بهدفين عن طريق باو فيكتور وجيان بابتيست جروبي.

وتعادل بنفيكا في الدقيقة 95 عن طريق فانجيليس بافليديس من ركلة جزاء.

واستمر بنفيكا حتى الآن بدون أي هزيمة تحت مدربه جوزيه مورينيو بالدوري البرتغالي، ولكن على الرغم من ذلك فإن الفريق يقترب من عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج بنفيكا للفوز بالمباراة الأخيرة ضد إشتوريل مع هزيمة سبورتنج لشبونة من جيل فيسينتي.