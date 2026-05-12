بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 00:15

كتب : FilGoal

جيرونا ضد رايو فايكانو

أصبح ريال أوفييدو أول الهابطين لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وتعادل جيرونا مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب فايكاس بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

التعادل عجل بهبوط أوفييدو بشكل رسمي قبل 3 جولات على نهاية الدوري.

وارتفع رصيد جيرونا صاحب المركز الـ 17 للنقطة 39 بفارق 10 نقاط عن أوفييدو صاحب المركز الأخير ليفقد فرصة اللحاق بأقرب مركز غير مؤدي للهبوط.

ويضم أوفييدو خلال الموسم الحالي، هيثم حسن لاعب منتخب مصر.

فايكانو تقدم بالهدف الأول عن طريق أليماو بالدقيقة 86 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل جيرونا بالدقيقة 90 عن طريق كريستيان ستواني برأسية مستغلا ركنية نفذها فيكتور تسيجانكوف.

وابتعد جيرونا بفارق نقطتين عن ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

في المقابل ارتفع رصيد فايكانو للنقطة 43 في المركز العاشر.

وسيلعب جيرونا مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد يوم الخميس 14 مايو الجاري.

جيرونا ريال أوفييدو الدوري الإسباني
