الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال

الإثنين، 11 مايو 2026 - 23:38

كتب : FilGoal

علي محمود - مهند لاشين - إنبي أمام بيراميدز

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن أهداف الفريق في الدوري المصري الموسم المقبل، مؤكدا على أن أبناء النادي لا يقدرون بمال.

وقال الشريعي عبر قناة أون سبورت ماكس عن السعر الذي سيطلبه للتخلي عن علي محمود لاعب فريقه: "علي محمود أعتبره ابني، والابن لا يقدر بمال".

وأضاف "هدفنا الموسم المقبل أن يحتل الفريق أحد مراكز الوسط في جدول الدوري".

وأكمل "ولكن الهدف الأساسي هو إظهار لاعبين جدد مثل علي محمود وحامد عبد الله وأقطاي عبد الله يتألقون في الدوري المصري ويكون الطلب عليهم من أندية القمة".

وظهر مع نادي إنبي عدة لاعبين شباب بمستوى جيد هذا الموسم منهم علي محمود وأقطاي عبد الله وحامد عبد الله.

ويحتل إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة.

