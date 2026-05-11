قبل مباراتين على نهاية الموسم.. باتريس بوميل يرحل عن تدريب الترجي

الإثنين، 11 مايو 2026 - 23:37

كتب : FilGoal

أعلن نادي الترجي رحيل مدربه باتريس بوميل عن تدريب الفريق.

رحيل بوميل جاء بعد خسارة الترجي للقب الدوري التونسي بالهزيمة من الإفريقي قبل جولة على النهاية.

وأشار الترجي إلى أن كريستيان براكوني سيقود تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

الترجي يتبقى له مباراتين خلال الموسم الحالي ضد كل من اتحاد بن قردان بالجولة الأخيرة من الدوري وضد النجم المتلوي بنهائي كأس تونس.

براكوني سبق له تدريب اتلترجي بشكل مؤقت في مباراتين خلال الموسم الحالي قبل تولي باتريس بوميل تدريب الفريق.

بوميل صاحب الـ 47 عاما كان قد تولي تدريب الترجي خلال شهر فبراير الماضي.

وقاد بوميل الفريق في 13 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز بـ 6 مباريات وخسر 3 وتعادل في 4.

ووصل الفريق تحت قيادة بوميل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة من صندوانز ليودع البطولة.

