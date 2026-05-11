آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري

يستعد نادي ريال مدريد لإجراء تغييرات جذرية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب موسم جديد خالٍ من البطولات في العاصمة الإسبانية.

وتلقى الفريق ضربة قوية مساء الأحد بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة، بعدما سجل ماركوس راشفورد وفيران توريس هدفي الانتصار الذي منح الغريم التقليدي لقب الدوري الإسباني.

وفشل ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي في حصد أي لقب، وهو ما تسبب في تغييرات على مستوى الجهاز الفني، بعدما تمت إقالة تشابي ألونسو من منصبه في يناير الماضي.

ومنذ رحيل ألونسو، ازدادت معاناة الفريق في سباق الليجا، إذ يتأخر حاليا بفارق 14 نقطة كاملة خلف برشلونة المتصدر بقيادة هانز فليك.

ومع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم، يستضيف ريال مدريد فريق ريال أوفييدو المهدد بالهبوط مساء الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تخطط لصيف ساخن يشهد تغييرات كبيرة داخل النادي، مع إمكانية عودة اسم بارز لتولي القيادة الفنية.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يعد المرشح الأبرز للعودة إلى تدريب الفريق، وسط دعم قوي من رئيس النادي فلورنتينو بيريز لإتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن القرار النهائي سيكون بيد مورينيو، الذي قد يتردد في العودة خلال فترة يمر فيها النادي بحالة من عدم الاستقرار وإعادة البناء.

ولن تتوقف التغييرات عند الجهاز الفني فقط، إذ يستهدف النادي إبرام ما لا يقل عن ثلاث أو أربع صفقات قوية، مع التركيز بشكل خاص على تدعيم الخط الخلفي.

كما تحيط الشكوك بمستقبل كل من دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، وراؤول أسينسيو، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع لاعبين قادرين على تقديم الإضافة بشكل فوري.

وفي المقابل، ترى الإدارة أن الثلاثي كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام يمثلون أساس المشروع المستقبلي للنادي.

ورغم الأسماء اللامعة في الخط الأمامي، إلا أن تركيبة النجوم الهجومية لم تحقق النجاح المنتظر خلال الموسمين الماضيين، خاصة مع رفض بعض العناصر البارزة للأفكار التكتيكية التي حاول تشابي ألونسو تطبيقها.

وبناء على ذلك، يبدو أن ريال مدريد يفكر بجدية في إعادة مورينيو، لما يملكه من شخصية قوية وخبرة كبيرة في إدارة النجوم وتحقيق الانتصارات.