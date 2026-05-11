لامين يامال يرفع علم فلسطين خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بالدوري

في لفتة طيبة، قام لامين يامال نجم برشلونة برفع علم فلسطين خلال احتفالات الفريق بالتتويج بالدوري.

وكان برشلونة قد توج رسميا بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد بهدفين دون رد في الجولة 35.

ونظم برشلونة احتفالية، يخرج فيها اللاعبين في حافلة مكشوفة للاحتفال مع الجماهير بالتتويج باللقب.

وخلال الاحتفالية قام أحد الجماهير بإعطاء لامين علم فلسطين، ليقوم النجم الإسباني صاحب الأصول المغربية برفع العلم أثناء سير الحافلة بين الجماهير.

وتعرض لامين لإصابة سيغيب على أثرها حتى نهاية الموسم الحالي مع تفاؤل بلحاقه بكأس العالم 2026 بشكل طبيعي.

وشارك لامين منذ بداية الموسم الحالي بقميص برشلونة في 45 مباراة وتمكن من تسجيل 24 هدفا وصنع 18 آخرين.