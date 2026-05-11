سكاي تكشف قرار من إدارة ميلان بسبب خطر عدم التأهل لأبطال أوروبا

الإثنين، 11 مايو 2026 - 22:25

كتب : FilGoal

تصاعد القلق داخل أروقة نادي ميلان بسبب خطر فقدان تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والنتائج المالية السلبية حال حدوث الأمر.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن إدارة النادي الرياضية بقيادة إيلي تاري قرر دخول الفريق في معسكر مغلق بداية من اليوم الأربعاء المقبل وحتى موعد مباراة جنوى.

ومن المقرر أن يواجه ميلان خصمه جنوى في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 37 وقبل الأخيرة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الكالتشيو.

وخسر ميلان من منافسه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواصل ميلان تحقيق النتائج السلبية بالتعثر الثالث على التوالي، إذ خسر مباراتين وتعادل في مباراة.

وتعثر ميلان بالتعادل مع يوفنتوس دون أهداف، ثم خسر من ساسولو بهدفين دون رد قبل السقوط أمام أتالانتا.

وبهذه الخسارة توقف رصيد ميلان عند النقطة 67 في المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو.

وانتزع روما بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا من ميلان باحتلاله المركز الرابع عقب الفوز على بارما في الجولة ذاتها بنتيجة 3-2.

وارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 58 في المركز السابع.

