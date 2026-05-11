ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق

كشفت شبكة ESPN عن استبعاد بيير إيمريك أوباميانج مهاجم مارسيليا من مباراة لوهافر قد جاء بقرار من المدرب حبيب بيي.

وبحسب التقرير، جاء قرار الاستبعاد بعد قيام أوباميانج برش طفاية حريق على أحد أفراد الجهاز المعاون ومتعلقاته الشخصية خلال مزحة داخل معسكر الفريق يوم الخميس الماضي.

وأوضح التقرير أن لاعبي مارسيليا والجهاز الفني كانوا يقيمون داخل مركز التدريب كنوع من العقوبة بعد تراجع النتائج مؤخرًا. وشارك أوباميانج وعدد من اللاعبين في المزحة ضد بوب طاهري، عضو فريق الأداء البدني بالنادي، أثناء تأكده من التزام اللاعبين بحظر التجول داخل المعسكر.

وقدم المهاجم الجابوني اعتذارًا عقب الواقعة وقبل عقوبة استبعاده، رغم تأكيده أن الأمر كان مجرد مزحة. وأشار التقرير إلى أن الواقعة تعكس حالة التوتر داخل مارسيليا خلال الأشهر الأخيرة.

كما أوضحت ESPN أن ماسون جرينوود لم يشارك في الواقعة، لكنه يثير أزمات أخرى داخل النادي بسبب التأخر عن الاجتماعات وعدم الالتزام ببعض الفعاليات والدروس الخاصة بتعلم اللغة الفرنسية.

وأضاف التقرير أن جرينوود دخل أيضًا في خلاف مع المدير الرياضي مهدي بن عطية، وسط رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي في الانفصال خلال الصيف المقبل رغم ارتباطه بعقد حتى 2029.

ويسعى مارسيليا لاستعادة أكثر من 26 مليون يورو، وهي القيمة التي دفعها للتعاقد مع جرينوود في صيف 2024.