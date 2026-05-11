سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا

الإثنين، 11 مايو 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

تعرض ماركوس تورام لاعب إنتر لإصابة خلال تدريبات فريقه.

ويستعد إنتر لمواجهة خصمه لاتسيو في المباراة التي ستجمعهما يوم الأربعاء المقبل في نهائي كأس إيطاليا.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن اللاعب الفرنسي شعر بآلام عضلية أثناء تدريبات الفريق وأصبح مهددا بالغياب من المباراة.

وسيخضع تورام لفحوصات طبية لتوضيح الموقف النهائي بشأن المشاركة في المباراة.

وأوضحت الشبكة أن أنجي يوان بوني هو الأقرب لتعويض اللاعب في التشكيل الأساسي حال غيابه.

وفي هذه الحالة، سيعاون يوان بوني زميله لاوتارو مارتينيز في هجوم الفريق.

ولعب إنتر ضد لاتسيو منذ أيام في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، وانتصر النيراتزوري بثلاثة أهداف دون رد، وصنع تورام هدفا.

وتخطى إنتر دور نصف النهائي بتخطي كومو، بينما تمكن لاتسيو من الفوز على أتالانتا بركلات الترجيح.

