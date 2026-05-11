رئيس برشلونة المؤقت: نعمل على تجديد عقد فليك.. وسنبرم صفقة كبيرة

أوضح رافا يوستي الرئيس المؤقت لنادي برشلونة أنه يتم العمل على تجديد عقد هانز فليك مدرب الفريق.

وحقق برشلونة الفوز أمام ريال مدريد بثنائية نظيفة في الأسبوع الـ 35 من الدوري الإسباني.

وينتهي تعاقد المدرب الألماني بنهاية الموسم المقبل.

وقال يوستي لراديو كاتالونيا 1: "يتم العمل على تجديد عقد هانز فليك حتى 2028 مع إمكانية التمديد لعام آخر، عندما تنتهي الأمور سنصدر البيان في الوقت المناسب".

وأضاف "كل شيء يسير على ما يرام بسبب الرغبة الكبيرة من قبل جميع الأطراف في الاستمرار".

وأنهى حديثه "إبرام صفقة كبيرة؟ برشلونة سيمتلك الطرق لفعل ذلك، سنقدم الحسابات خلال الشهر المقبل وسنتحدث مع رابطة الدوري ولا ينبغي على أحد أن يقلق".

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات على النهاية بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة، مبتعد عن ريال مدريد الثاني برصيد 77 نقطة.

وحسم برشلونة الدوري خلال مباراة الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

برشلونة سجل ثنائيته عن طريق كل من ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وضمن برشلونة التتويج بالدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه ليقترب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 37 لقبا.

وتولى رافا يوستي رئاسة برشلونة بصفة مؤقتة، عقب استقالة جوان لابورتا خلال المرحلة الانتقالية.

وينص قانون الرياضة الإسباني على إجبار 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي على التقدم باستقالتهم قبل الدعوة للانتخابات وعلى رأسهم رئيس النادي لابورتا.

وفاز لابورتا في انتخابات برشلونة ومن المقرر أن يتسلم منصبه بشكل رسمي يوم 1 يوليو من العام الجاري وحتى 2031.