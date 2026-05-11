قد يغيب عن كأس العالم.. أتلتيكو مدريد يعلن خضوع جوني كاردوسو لعملية جراحية
الإثنين، 11 مايو 2026 - 20:53
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتلتيكو مدريد خضوع لاعبه جوني كاردوسو لعملية جراحية.
اللاعب كان قد تعرض لإصابة بالتواء شديد في الكاحل خلال تدريبات الفريق وسيخضع للجراحة على أثرها.
الإصابة قد تبعد كاردوسو عن كأس العالم والذي ينطلق بعد شهر من الآن.
اللاعب الأمريكي من المتوقع أن يغيب عن القائمة التي تعلن في وقت قريب لكأس العالم.
صاحب الـ 24 عاما انضم لأتلتيكو مدريد في بداية الموسم الحالي قادما من ريال بيتيس.
وشارك كاردوسو مع أتلتيكو مدريد في 30 مباراة حتى الآن وسجل هدفا.
وسبق للاعب المشاركة في 23 مباراة بقميص المنتخب الأمريكي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
ولم يسبق لكاردوسو المشاركة في أي نسخة من كأس العالم حتى الآن.
