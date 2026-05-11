سيميوني: شاهدت الكلاسيكو وقلت يا إلهي أقصينا برشلونة مرتين

عبر دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن إعجابه ببرشلونة وما حققه في الموسم الجاري.

وحقق برشلونة الفوز أمام ريال مدريد بثنائية نظيفة في الأسبوع الـ 35 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي: "برشلونة أفضل فريق في العالم، توج ببطولة الدوري ويلعب بشكل جيد جدا".

وأتم "شاهدت الكلاسيكو وقلت لنفسي يا إلهي لقد أقصينا برشلونة مرتين الموسم الحالي".

وأقصى أتلتيكو مدريد خصمه برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات على النهاية بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة، مبتعد عن ريال مدريد الثاني برصيد 77 نقطة.

وحسم برشلونة الدوري خلال مباراة الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

برشلونة سجل ثنائيته عن طريق كل من ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وضمن برشلونة التتويج بالدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه ليقترب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 37 لقبا.