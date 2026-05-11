4 مرشحين.. في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي ملف المدرب الجديد

الإثنين، 11 مايو 2026 - 20:08

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

لا يزال الأهلي يعمل على حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق المنتظر توليه المسؤولية في الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي حاليا للتفاوض مع مدربه الحالي، الدنماركي يس توروب، من أجل رحيله عقب نهاية الموسم.

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي حاليا في ملف المدرب.

الأهلي تراجع عن فكرة تعيين مدير فني مصري للفريق، وتم الاستقرار على المدرب الأجنبي.

وفي الوقت الحالي هناك 4 أسماء مرشحة على طاولة الأهلي، والعدد قابل للزيادة في الفترة المقبلة، لاختيار المدرب الجديد للأحمر.

أول هذه الأسماء هو البرتغالي كارلوس أوجستو مدرب سيلتا فيجو الإسباني السابق.

والثاني هو الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني السابق لمنتخب أستراليا وإيندهوفن الهولندي، وفولفسبورج الألماني.

بالإضافة إلى البرتغالي برونو لاج مدرب بنفيكا السابق، ومواطنه كارلوس كارفالهال ولكن هناك صعوبة فكرة توليه تدريب الأهلي بسبب راتبه المرتفع.

كما تم استبعاد اسم جوزيه جوميز المدير الفني للتعاون السعودي الحالي والزمالك السابق.

ومن المنتظر أن يدرس الأهلي بعض السير الذاتية للمدربين من مدارس تدريبية مختلفة خلال الأيام المقبلة.

