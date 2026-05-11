تقرير: مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع موهبة هيرتا برلين

الإثنين، 11 مايو 2026 - 19:35

كتب : FilGoal

دخل مانشستر سيتي السباق من أجل التعاقد مع كينيت إيشهورن لاعب هيرتا برلين.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن مانشستر سيتي انضم لسباق التعاقد مع الألماني كينيت إشهورن لاعب وسط هيرتا برلين البالغ من العمر 16 عاما.

ويتواجد هيرتا برلين في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وخاض إيشهورن 18 مباراة مع الفريق الأول لهيرتا برلين وتمكن من تسجيل هدفين دون صناعة أهداف.

وبدأ إيشهورن مسيرته الكروية في هيرتا برلين ولم يسبق له الانتقال إلى أي ناد آخر.

ويتواجد بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وأرسنال في سباق التعاقد مع الموهبة الألمانية.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة ويبتعد عن أرسنال المتصدر بفارق 5 نقاط.

وخاض مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

وسيلعب مانشستر سيتي المباراة المؤجلة له ضد كريستال بالاس يوم الأربعاء المقبل.

