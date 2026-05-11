القسم الثاني ب - بقيادة محمد صلاح.. تيم أول الصاعدين لدوري المحترفين

صعد تيم إف سي لدوري القسم الثاني (أ) لأول مرة بعد الانتصار على الألومونيوم بمباراة الترقي.

وأصبح تيم أول الصاعدين لدوري المحترفين خلال الموسم المقبل وفي انتظار تحديد فريقين آخرين.

وانتصر تيم على الألومونيوم بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب، بعد أن كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويقود محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق تدريب تيم خلال الموسم الحالي.

ويصعد 3 فرق من القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين، بينما يهبط فريقين من المحترفين إلى القسم الثاني ب.

وفي المباراتين الأخرتين، يلعب كل من النصر ضد بورفؤاد وبلقاس سيتي ضد الأولمبي.

وضمن حتى الآن كل من القناة وبترول أسيوط الصعود من دوري المحترفين للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.