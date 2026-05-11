ماركا: ميندي أجرى عملية جراحية وسيغيب 5 أشهر
الإثنين، 11 مايو 2026 - 19:06
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن خضوع فيرلان ميندي لاعب ريال مدريد لعملية جراحية.
فيرلاند ميندي
النادي : ريال مدريد
اللاعب خضع لجراحة بمدينة ليون الفرنسية على يد طبيب فرنسي في وتر العضلة المستقيمة للفخذ الأيمن.
ومن المتوقع وفقا لماركا أن يغيب ميندي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 أو 5 أشهر.
وأصيب ميندي في الشوط الأول من لقاء فريقه ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.
عاني ميندي من إصابات عديدة هذا العام وغاب عن معظم مباريات الموسم مع ريال مدريد.
الظهير الفرنسي شارك فقط في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وغاب عن باقي المباريات بسبب الإصابات المتكررة.
