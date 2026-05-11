ماركا: ميندي أجرى عملية جراحية وسيغيب 5 أشهر

الإثنين، 11 مايو 2026 - 19:06

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - فيرلاند ميندي - سافينيو

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن خضوع فيرلان ميندي لاعب ريال مدريد لعملية جراحية.

اللاعب خضع لجراحة بمدينة ليون الفرنسية على يد طبيب فرنسي في وتر العضلة المستقيمة للفخذ الأيمن.

ومن المتوقع وفقا لماركا أن يغيب ميندي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 أو 5 أشهر.

وأصيب ميندي في الشوط الأول من لقاء فريقه ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

عاني ميندي من إصابات عديدة هذا العام وغاب عن معظم مباريات الموسم مع ريال مدريد.

الظهير الفرنسي شارك فقط في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وغاب عن باقي المباريات بسبب الإصابات المتكررة.

