ليفاندوفسكي: ربما سألعب في دوري أقل تنافسية

الإثنين، 11 مايو 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

لمح روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لإمكانية رحيله من ناديه خلال الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي في نهاية الموسم الجاري.

وحقق برشلونة الفوز أمام ريال مدريد بثنائية نظيفة في الأسبوع الـ 35 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب البولندي عبر صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا أعرف بعد ماذا سأفعل، لدي وقت للتفكير".

وأضاف "ربما هناك فرصة للانتقال إلى دوري أقل في المستوى، عمري يقارب الـ 38 عاما، لكنني أشعر أنني بحالة بدنية جيدة وما زلت أفكر في الأمر".

وأتم "سأستمع لبعض العروض ثم سأحسم قراري".

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات على النهاية بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة، مبتعد عن ريال مدريد الثاني برصيد 77 نقطة.

وحسم برشلونة الدوري خلال مباراة الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

برشلونة سجل ثنائيته عن طريق كل من ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وضمن برشلونة التتويج بالدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه ليقترب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 37 لقبا.

